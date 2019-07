Dragon Quest Builders 2 si mostra in due nuovi video gameplay

Quest’ultimo anno è stato molto appagante per i fan di Dragon Quest; sia per l’uscita dell’undicesimo capitolo (in arrivo anche su Switch a settembre) sia per la recente uscita di Dragon Quest Builders 2, più distante dalla serie classica ma capace di offrire le stesse emozioni. Nel caso foste indecisi sull’acquisto di quest’ultimo titolo, due nuovi video gameplay potrebbero fare al caso vostro; oltre a consigliarvi di leggere la nostra recensione.

Dragon Quest Builders 2: preparatevi a costruire

I due video, visibili in calce alla notizia, mostrano più di un’ora totale di gameplay in cui viene mostrato il titolo in azione. Nel primo video è possibile vedere le fasi iniziali del gioco, con la spiegazione delle meccaniche di gameplay base come le costruzioni e il sistema di combattimento. Il secondo video, invece, mostra alcune fasi di gioco leggermente avanzate come una nuova zona liberamente esplorabile e alcuni scene della storia principale (senza spoiler). Il titolo è disponibile su PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games