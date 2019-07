God Eater 3 si mostra nel trailer di lancio della versione Switch

Dopo tanti mesi di attesa, il titolo action RPG di Bandai Namco, God Eater 3, è finalmente disponibile sulla console ibrida di Nintendo. In occasione dell’arrivo su Nintendo Switch, il publisher ha rilasciato nelle ultime ore uno spettacolare trailer di lancio.

God Eater 3: a caccia di Aragami

Il trailer di lancio, visibile in calce alla notizia, del titolo di caccia fantasy di Bandai Namco mostra alcune scene animate e di gameplay in cui i personaggi principali si scagliano contro i terrificanti Aragami, mentre in sovrimpressione è possibile leggere alcuni pareri della stampa internazionale. Il titolo è disponibile anche su PC e PlayStation 4.

