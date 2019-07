Defender of the Crown: il progetto di Elektronite per Intellivision debutterà a gamescom

Defender of the Crown, dopo anni di gestazione, è finalmente pronto per sbarcare su Intellivision. Il gioco, prodotto da Elektronite e annunciato lo scorso mese, farà il suo debutto a gamescom in Germania questo stesso agosto.

Defender of the Crown per Intellivision debutterà a gamescom

Valter Prette, fondatore di Elektronite, contattò nel lontano 2000 i titolari di Cinemaware per portare il progetto su più piattaforme possibili; nella fattispecie Intellivision. Cinemaware concesse successivamente il permesso, a patto di vedere una sequenza animata che dimostrasse la bontà del titolo. Il gioco, programmato da Arnauld Chevallier, sarebbe quindi nato sulla console di Mattel. Da allora sono serviti anni di ottimizzazioni, sia software che hardware, e l’affiancamento dell’investitore William Moeller. Il risultato, come già annunciato, si potrà osservare direttamente a gamescom.

