Doom Eternal: la serie è famosa anche per le sue tematiche, afferma il producer

Mancano ancora un bel po’ di mesi all’arrivo sulle nostre piattaforme di Doom Eternal, seguito del reboot uscito nel 2016 che ha segnato il ritorno al successo della celebre serie FPS di Bethesda e id Software. In attesa di tornare ad impersonare l’implacabile Doom Slayer e sterminare orde di Demoni, l’executive producer del titolo ha detto la sua sul perché la serie continua ad avere successo.

Doom Eternal: il Bene che sfida il Male

In una recente intervista con VGC, il producer Marty Stratton ha avuto modo di parlare dei motivi legati al successo trentennale della serie. Oltre ai classici motivi legati al gameplay, level design e meccaniche di gioco, Stratton ha affermato che il successo è legato anche alle tematiche offerte dai titoli e da ciò che il Doom Slayer rappresenta come ruolo universale. Nel corso degli anni, infatti, la serie ha cominciato a rappresentare la tematica del Bene che affronta il Male tramite le gesta di un eroe “cazzuto” (badass) pronto a tutto per fare prevalere il Bene. Proprio l’universalità di tale tematica ha fatto presa su ogni utenza e generazione, arrivando al successo di oggi.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games