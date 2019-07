Monster Hunter World Iceborne: la difficoltà sarà basata sui feedback dei fan

Monster Hunter World Iceborne vedrà la presenza di un sistema di difficoltà che non solo garantirà una transizione fluida dal gioco base all’espansione, ma renderà anche le cose più interessanti per coloro che hanno chiesto un più alto grado di sfida. In un’intervista a Game Informer, il direttore esecutivo Kaname Fujioka ha affermato che gli sviluppatori hanno ascoltato i feedback di coloro che vorrebbero una difficoltà maggiore.

Monster Hunter World Iceborne: una sfida per giocatori esperti

Fujioka pensa che i giocatori che passeranno dal gioco base all’espansione sentiranno il cambio di difficoltà. Come è ovvio che sia i veterani del gioco saranno avvantaggiati nella transizione. Tuttavia, Capcom ha fatto molta attenzione anche ai giocatori che non hanno passato tantissime ore su Monster Hunter: World, inserendo un avvio di gioco che permette di non trovarsi di fronte una sfida impossibile e di arrivare gradualmente a cacciare i mostri più temibili.

Monster Hunter World: Iceborne uscirà il 6 settembre 2019 su PS4 e Xbox One, la versione PC è prevista durante il corso dell’inverno.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games