Huawei: in arrivo a breve il Mate 20 X 5G

Huawei sembra decisa a non mollare in alcun modo il mercato degli smartphone, nonché quello della recente rete 5G. La casa cinese ha infatti annunciato che entro la fine del mese corrente il suo smartphone Mate 20 X 5G sarà rilasciato in diversi mercati, tra cui anche quello italiano.

Lo smartphone in questione risulta attualmente preordinabile da Amazon Italia al costo di 1099 euro nell’unica colorazione disponibile, ovvero verde. Per quanto riguarda le caratteristiche esterne lo smartphone risulta essere praticamente identico all’originale Mate 20 X, con il medesimo display da 7.2 pollici e le 3 fotocamere posteriori. Dal punto di vista interno diversi componenti sono stati migliorati, in modo da supportare al meglio il nuovo modem per il 5G. Troviamo quindi una batteria passata da 4200mAh a 5000mAh, RAM aumentata da 6 ad 8GB ed infine una memoria interna portata da 128GB a 256GB.

Mate 20 X 5G sarà il primo smartphone Huawei a supportare la nuova rete

Non rimane quindi altro che attendere il rilascio sul mercato italiano del Huawei Mate 20 X 5G, previsto per il prossimo 22 luglio.