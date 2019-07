Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order: i DLC non si potranno acquistare separatamente

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order in futuro vedrà l’arrivo di nuovi personaggi tramite DLC, ma non sarà possibile acquistarli separatamente. La conferma arriva dal sito Nintendo e da quello ufficiale del gioco, dove viene chiaramente detto che l’expansion pass includerà tre pacchetti DLC che non saranno venduti singolarmente.

Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order: tramite DLC arriveranno i Fantastici Quattro e gli X-Men

Il programma di rilascio dei DLC di Marvel Ultimate Alliance 3 vede il primo previsto per l’arrivo durante l’autunno 2019, il secondo sempre durante il 2019 e il terzo nel 2020 senza date precise. Ogni pacchetto conterrà nuovi personaggi giocabili, modalità e storie aggiuntive, anche se Nintendo deve ancora annunciare i dettagli.

Sappiamo che il contenuto ruoterà attorno ai Fantastici Quattro, agli X–Men e ai Marvel Knights, quindi ci aspettiamo di vedere personaggi di ognuna di queste serie in arrivo con i DLC.

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order uscirà in esclusiva per Nintendo Switch il 19 luglio.

