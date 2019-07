Pikachu: ecco il nuovo Funko che sarà disponibile da domani

Continua la collaborazione tra Pokemon Center e Funko. Da febbraio, infatti, ogni mese esce un nuovo pop con protagonista Pikachu, all’interno della serie “A day with Pikachu”. L’ultimo ad essere stato mostrato, e che sarà quello del mese di luglio, vede il numero 25 del Pokedex in versione estiva, sopra un materassino a forma di Psyduck.

Pikachu: da domani disponibile il nuovo Funko

La nuova statuina, chiamata Splashing Away Summer, sarà disponibile da domani 14 luglio ed acquistabile attraverso il sito Pokemon Center. Come potete vedere, ad eccezione della versione gelato e fuochi d’artificio di giugno, sono andate tutte sold out. Il loro prezzo è di 14.99 dollari. Nella foto qui sotto potete vedere come sarà questo Pikachu versione estiva.

