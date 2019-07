Leak mostra Galaxy Note 10 Plus e Watch Active 2

Sembra proprio che i leak riguardanti il discusso smartphone Samsung Galaxy Note 10 Plus non accennino a fermarsi. Nella giornata di oggi il noto informatore Evan Blass ha condiviso un render che mostra il dispositivo in questione, ma da un punto di vista mai rivelato finora.

Lo smartphone infatti, del tutto simile ai render di 2 giorni fa, viene mostrato dall’alto, rivelando non solo il già noto display con camera cut-out centrale, ma anche la struttura generale del device. Troviamo quindi uno schermo con parte superiore stranamente piatta dall’ampissimo aspect ratio, oltre che lo slot MicroSD/SIM. Oltre a ciò è presente anche l’iconica S Pen, dotata di una colorazione blu molto intensa.

Galaxy Note 10 Plus potrebbe stupire dal punto di vista del display

Infine Blass ha mostrato anche un’immagine ritraente l’altrettanto discusso smartwatch Galaxy Watch Active 2, il quale sembra essere molto simile ai primi leak rappresentativi. Non rimane che attendere il prossimo 7 agosto per conoscere ogni dettaglio sulla linea Note 10.