The Division 2: il creative director valuta l’idea di uno spin-off single-player

The Division 2 è stato rilasciato all’inizio di quest’anno su PS4, Xbox One e PC e, sebbene non abbia avuto un grande successo al lancio rispetto al suo predecessore, ora vanta una buona base di giocatori. Detto questo, molti si sono chiesti se la serie si evolverà mai in qualcosa di diverso. Ubisoft non ha mai detto nulla in proposito, ma il creative director del gioco Julian Gerighty tramite twitter ha lasciato intravedere il possibile arrivo di uno spin-off single player.

The Division 2: in arrivo uno spin-off single-player in stile The Last of Us?

In uno scambio di battute avvenuto sul social network fra Gerighty e Tim Spencer di TT Games, quest’ultimo ha suggerito l’idea di uno spin-off single-player basato sulla narrazione che prenda la formula e l’esperienza di gioco di The Division fondendola con quella di un gioco come The Last of Us , che è stato lodato come uno dei migliori giochi di tutti i tempi per la sua trama.

Ovviamente la proposta di Spencer è piaciuta ai fan della serie (non tutti ma buona parte), questo non significa per forza che il gioco verrà realizzato, ma vista e considerata la reazione positiva che potrebbe tramutarsi in buone vendite, a questo punto Ubisoft potrebbe valutare l’idea di avviare un progetto simile.

The Division 2 è disponibile per PS4, Xbox One e PC.

