Super Monkey Ball: in arrivo un nuovo gioco della serie?

Super Monkey Ball potrebbe tornare presto, e fortunatamente non con una versione mobile. Questa settimana il comitato di valutazione di Taiwan ha classificato Tabegoro! Super Monkey Ball per PS4, Nintendo Switch e PC . Come saprete, questo è lo stesso nome che SEGA aveva registrato a maggio in Giappone, ma al momento della pubblicazione, SEGA non aveva detto nulla su un revival della serie.

Super Monkey Ball: svelata la key art?

La valutazione di Taiwan è stata accompagnata da un’immagine, che potete vedere in calce alla notizia, che rivela quella che probabilmente sarà la key art del gioco.

Non molto tempo dopo che il comitato di valutazione di Taiwan ha classificato il gioco, anche il Game Rating and Administration Committee della Corea ha effettuato la stessa procedura, confermandone ulteriormente la sua esistenza. Ma non è tutto.

Secondo la nota (ma non sempre affidabile) insider Sabi, in realtà ci sono due giochi di Super Monkey Ball in arrivo sul mercato. Oltre a un nuovo capitolo ci sarebbe una remastered di Banana Blitz prevista per Nintendo Switch.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games