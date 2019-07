Grand Theft Auto VI: la data di uscita sarebbe lontana secondo un analista

Grand Theft Auto VI rimane uno dei giochi più attesi del mondo, ma i fan potrebbero aspettare più a lungo di quanto si pensi, secondo un analista finanziaro. L’ultimo capitolo dell’iconico franchise oramai risale al 2013 con GTA V, inoltre rispetto ai giochi del passato non sono arrivate nuove espansioni per il single player, visto che Rockstar Games ha puntato tantissimo sull’online.

Grand Theft Auto VI: il gioco sarebbe previsto per il 2022

Alex Giaimo ha messo in guardia gli operatori dall’acquisto di azioni Take–Two (la società madre di Rockstar Games), perché ritiene che la loro prossima major release sia ancora lontana.

Dopo aver abbassato la valutazione delle azioni da ‘buy’ a ‘hold’ (comprare e mantenere), Giamio ha affermato che Take–Two produce contenuti di alta qualità ma che al momento non ha prodotti da rilasciare che possano far aumentare il valore delle azioni Inoltre, Giamio prevede che i fan non riusciranno a mettere le mani su GTA VI prima del 2022.

Tuttavia, la lacuna tra il rilascio di giochi come Grand Theft Auto e Red Dead Redemption potrebbe benissimo essere colmata dai titoli minori, come Bully e Max Payne o perfino da una nuova IP.

