Yo-Kai Watch: il capitolo originale arriverà su Switch a settembre

Nonostante la serie Yo-Kai Watch, sviluppata da Level-5, sia una delle più recenti della software house giapponese, ha già raggiunto una grande popolarità sia in Oriente che in Occidente, arrivando al suo quarto capitolo numerato recentemente uscito su Switch in Giappone e prossimo all’arrivo anche da noi. Considerando il successo di Nintendo Switch, Level-5 sta pensando di portare anche i primi capitoli sulla console ibrida.

Yo-Kai Watch: ritorno alle origini

Durante una puntata della serie in onda su YouTube della stessa Level-5, infatti, lo studio di sviluppo ha annunciato che il capitolo originale della serie approderà sulla console ibrida di Nintendo durante il mese di settembre; più precisamente intorno al 20, in contemporanea con l’arrivo su console di attuale generazione della remastered del primo capitolo di Ni No Kuni. Restate con noi per futuri aggiornamenti.

