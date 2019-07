Crash Team Racing Nitro-Fueled: Beenox cambia il nome di alcune skin per evitare accuse di razzismo

Crash Team Racing Nitro–Fueled, di Beenox, ha riproposto in maniera egregia l’amatissimo gioco creato dai Naugthy Dog, ma negli ultimi giorni è stato al centro di alcune polemiche dovute ai nomi dati a delle skin del gioco. In particolare la skin Watermelon Tawana è stata considerata razzista in quanto rappresentava la ragazza di Crash con la pelliccia più scura e con indosso una camicia con disegnato sopra un cocomero.

Crash Team Racing Nitro-Fueled: Beenox risponde alle accuse di razzismo cambiando i nomi di alcune skin tramite patch

Beenox ha risolto questo “problema” con la patch più recente, infatti la software house ha ribattezzato la skin con il nome di Summertime Tawna.

Questa skin è stata aggiunta per la prima stagione del Grand Prix, poiché Tawna e la Nitro Squad fanno parte del gruppo di nuovi piloti giocabili. Anche altre skin sono state cambiate. Ad esempio, la skin White Tawna è stata rinominata White Tiger Tawna, e anche altre skin con Black o White nel nome sono state modificate.

Se vi state chiedendo il perché l’associazione di una pelle più scura con il cocomero abbia creato dei problemi, bisogna precisare la particolare storia di questo frutto negli Stati Uniti. Il cocomero fu coltivato per la prima volta in Africa e portato negli Stati Uniti tramite il commercio degli schiavi. Dato che le persone di colore dopo essere state liberate dalla schiavitù vendevano e coltivavano le angurie, questa attività veniva utilizzata dalle rappresentazioni razziste contro di loro poiché era vista come un modo per “ostentare” la loro nuova libertà.

