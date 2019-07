Dr. Mario World ha raggiunto i 2 milioni di download in 72 ore

Negli ultimi anni, Nintendo ha cominciato a mostrare interesse per il mercato mobile, iniziando a pubblicare alcune delle sue esclusive anche su Android e iOS. L’ultimo titolo arrivato smartphone, il quinto per la precisione, è Dr. Mario World, uscito pochissimi giorni fa, modernizzato per essere sfruttato con i comandi touch e col supporto al multiplayer online. Dopo questi primi giorni di rodaggio, possiamo finalmente avere qualche dato di vendita.

Dr. Mario World: al di sotto degli altri titoli mobile di Nintendo

Grazie al Sensor Tower Store Intelligence possiamo avere una panoramica dell’andamento del titolo smartphone nelle successive 72 ore dal rilascio. Stando alle informazioni presenti nel database, il gioco è stato installato più di 2 milioni di volte in 3 giorni. Un risultato nettamente inferiore ad altri titoli mobile di Nintendo, come Animal Crossing Pocket Camp (6 milioni), Fire Emblem Heroes (4,9 milioni) o Super Mario Run (4 milioni). Anche per quanto riguarda i guadagni con le microtransazioni, il gioco si piazza all’ultimo posto con 100mila dollari; titoli come Fire Emblem, per esempio, hanno raggiunto gli 11,6 milioni nello stesso arco di tempo. Sicuramente un inizio abbastanza problematico per caro Dottore.

