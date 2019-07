Luigi’s Mansion 3: il producer del gioco parla di uno spin off su Gooigi e del suo sapore

Una delle novità introdotte nel prossimo Luigi’s Mansion 3 sono i puzzle ambientali risolvibili grazie all’aiuto dello slime Gooigi, oltre alla possibilità di sfruttarlo nella modalità cooperativa. A quanto pare, il personaggio fatto di slime verde avrebbe ricevuto una forte accoglienza dal pubblico, il quale ha chiesto di avere nuovi dettagli su di lui e sul suo… sapore.

Luigi’s Mansion 3: ecco le parole del producer

In un’intervista ai microfoni di The Verge, il producer Kensuke Tanabe ha risposto ai fan svelando alcuni dettagli sul personaggio. Dopo aver svelato la commestibilità di Gooigi, ha aggiunto che probabilmente avrebbe il sapore del caffè, stando anche alla narrativa del personaggio. Gooigi, infatti, è composto dalla sostanza nota come Goo creata dalla caduta di una tazza di caffè sull’energia sprigionata dai fantasmi. Per quanto riguarda l’accoglienza del personaggio da parte del pubblico, il producer si è detto aperto ad un possibile spin off con lui protagonista affermando che, nel caso il nuovo capitolo raggiunga il successo sperato, si potrebbe pensare ad un capitolo con vari Gooigi di colore diverso.

