The Surge 2: un gameplay mostra i primi minuti di gioco

Il mese di settembre vedrà l’arrivo di The Surge 2, sequel titolo soulslike del 2017 sviluppato da Deck13 e pubblicato da Focus Home Interactive. Dopo la fredda accoglienza del primo capitolo, Deck13 ha intenzione di tornare sul mercato con un sequel capace di rispettare le promesse non mantenute dal titolo originale. In attesa di sapere come sarà il gioco, possiamo vedere i minuti iniziali dell’avventura.

The Surge 2: ecco i primi 20 minuti del gioco

Il canale YouTube Rock Paper Shotgun ha recentemente pubblicato un video gameplay del titolo souslike in cui vengono mostrati i primi 20 minuti della Campagna. Nel video, visibile in calce alla notizia, vengono mostrate le fasi di tutorial delle meccaniche base del gameplay e l’editor del personaggio, oltre ad alcune miniboss fight e un primo scorcio di Jericho City. Il titolo sarà disponibile dal 24 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

