Huawei Mate 30 Pro: leak svela il display

Abbiamo sentito parlare parecchio nel corso degli ultimi mesi del futuro smartphone Huawei Mate 30 Pro. Dopo aver discusso riguardo le sue ipotetiche caratteristiche ed il suo sistema di camere posteriori, un nuovo leak del sito Weibo riportato da Tme.net mostrerebbe nel dettaglio il chiacchierato display del device.

Come anticipato le foto leak mostrano quello che dovrebbe essere il display del Mate 30 Pro. Esso appare decisamente ampio, in linea quindi con i 6,7 pollici discussi giorni fa. Oltre a ciò è possibile notare un decisamente complesso sistema per il riconoscimento facciale, composto da ben 5 sensori frontali. Questi ultimi potrebbero quindi contribuire a far scattare selfie di qualità decisamente elevata, potendo elevarsi su quel punto di vista rispetto alla concorrenza.

Huawei Mate 30 Pro potrebbe disporre di un ampio display con 5 sensori frontali

A questo punto occorrerà quindi attendere i prossimi mesi per conoscere ulteriori notizie in merito al dispositivo Hauwei.