Google Pixel 4 nuovamente apparso dal vivo

Dopo una lunga serie di rumor riguardo lo smartphone e la sua versione XL, Google Pixel 4 torna ancora una volta a far parlare di se, grazie ad una foto scattata all’aria aperta, postata dall’ormai noto 9to5Google. L’immagine ritrae quello che a tutti gli effetti dovrebbe essere il device, coperto da una cover in silicone.

Come detto poc’anzi la foto, dalla qualità visiva non esattamente eccelsa, mostra lo smartphone avvolto in una cover presumibilmente in silicone di colore nero, proprio come quella del primo leak. A differenza della prima immagine, questa volta troviamo un case in grado di ricoprire l’intera superficie posteriore dello smartphone, eccezion fatta per i sensori fotografici. Ancora una volta sembrano esserci quindi 2 fotocamere, un misterioso sensore, un microfono ed un grande LED flash. Il fatto che la cover riesca a coprire anche parte del bumper posteriore indica infine che quest’ultimo potrebbe essere decisamente sottile e non spesso come molti immaginavano.

La foto scattata al Google Pixel 4 potrebbe puntare ad un suo arrivo imminente sul mercato

Non rimane quindi altro che attendere il lancio della linea smartphone, il quale avverrà probabilmente il prossimo mese di ottobre.

Fonte: Techradar