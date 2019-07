NBA 2K20: i nuovi screenshoot mostrano Jimmy Butler e Kemba Walker

NBA 2K20 è tornato a mostrarsi, grazie a 2K Games che ha rilasciato i primi screenshot delle star Jimmy Butler e Kemba Walker. Questi screen vanno ad aggiungersi a quelli della formidabile coppia dei Lakers, composta da LeBron James e Anthony Davis. Sfortunatamente, l’editore non ha condiviso nuovi dettagli sul gioco.

NBA 2K20: una grafica spettacolare

A giudicare dalle immagini, NBA 2K20 avrà comunque un’ottima grafica, anche se non ovviamente non ci sarà un grosso salto in avanti rispetto al precedessore, anzi un occhio non allenato potrebbe scambiarli per lo stesso gioco.

NBA 2K20 sarà disponibile in tre diverse edizioni: standard, digital deluxe e Legend, le star sulla copertina del gioco saranno Anthony Davis e Dwyane Wade, e sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One X a partire dal 6 settembre.

