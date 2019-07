PlayStation Plus: un leak svela i giochi di agosto?

PlayStation Plus, il servizio in abbonamento di Sony, è già stato al centro dell’attenzione per il clamoroso cambio della line-up di luglio, e ora vi ritorna grazie a un leak che potrebbe aver rivelato i giochi previsti per il mese di agosto. Secondo le foto inviate da un lettore a Glitched Africa, sono stati individuati due giochi con il tag gratuito del PlayStation Plus nello store, il che potrebbe indicare che i due giochi faranno parte della Instant Collection del prossimo mese.

Playstation Plus: Star Wars Battlefront II e UFC 3 in arrivo ad agosto?

Le foto mostrano sia Star Wars: Battlefront II che UFC 3, entrambi elencati come gratuiti con il tag PlayStation Plus. Ora, appare improbabile che vengano dati due giochi di Electronic Arts nello stesso mese, ma un gioco ambientato nell’universo di Star Wars potrebbe essere un’ottima idea per preparare il terreno all’uscita di Star Wars Jedi: Fallen Order, che sarà pubblicato il 15 novembre 2019. Ovviamente come in tutti i casi di rumor e leak consigliamo di prendere la notizia con la dovuta cautela.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games