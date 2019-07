Assassin’s Creed Odyssey: Ubisoft sistemerà le missioni dello Story Creator Mode che facilitano il farming

Annunciata durante lo scorso E3 2019, la Story Creator Mode di Assassin’s Creed Odyssey permette ai giocatori di sfruttare un tool modificato di Ubisoft per la creazione di quest secondarie, gestendo sia la parte narrativa che quella tecnica, con la personalizzazione di punti di interesse, ricompense e inserimento di NPC. Fin dalla sua uscita, però, molti giocatori hanno sfruttato tale modalità per creare quest che potessero dare come ricompensa una grande quantità di Punti Esperienza, limitando al minimo il grinding nel gioco principale. Una situazione che non ha fatto piacere ad Ubisoft, la quale sta correndo ai ripari.

Assassin’s Creed Odyssey: le quest per il farming fanno perdere soldi ad Ubisoft

Per chi non lo sapesse, Odyssey, essendo strutturato come un GDR, suddivide le zone e le varie missioni in base ai livelli ottenibili tramite i classici punti XP che, a lungo andare, spingono i giocatori ad affrontare ogni singola missione secondaria e terziaria per poter andare avanti con la Campagna principale. Creare e sfruttare le quest secondarie della Story Creator Mode per aumentare il farming porta inesorabilmente ad una perdita dei guadagni per Ubisoft la quale sfrutta delle microtransazioni presenti nel gioco che servono proprio a tale scopo, utili ai giocatori che non vogliono perdere troppo tempo. Per ovviare a ciò, il prossimo update del gioco limiterà non solo l’utilizzo dei punti XP, ma anche la visibilità di tali quest non facendole più comparire tra quelle consigliate e rendendole del tutto invisibili. Verranno aggiornati anche i Termini d’uso della modalità in modo da poter segnalare e sanzionare chiunque possa continuare a crearle.

