Resident Evil 3: una mod permette di giocarlo in HD

Con l’uscita del remake del secondo capitolo, tutti gli appassionati hanno cominciato a sperare in un possibile annuncio di Capcom riguardo il remake di Resident Evil 3 Nemesis, probabilmente il capitolo più amato da tutti i fan della serie survival horror. Nella speranza e nell’attesa di un annuncio da parte della casa giapponese, una mod cerca di svecchiare un pochino la versione originale del titolo.

Resident Evil 3: rifacciamoci gli occhi con le texture in HD

Come potete vedere dal video visibile in calce alla notizia, una nuova mod rende più moderno il titolo horror di Capcom. Seamless HD Project, questo il nome della mod, permette al titolo, nella sua edizione GameCube, di renderizzare le texture in alta risoluzione raggiungendo il formato HD. Inoltre, è addirittura possibile switchare tra una risoluzione e l’altra tramite un singolo tasto. Sicuramente un ottimo antipasto per tutti coloro che stanno aspettando il remake del capolavoro di Capcom.

