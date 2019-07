Monster Hunter World: annunciato un nuovo evento con The Witcher 3

Monster Hunter World e The Witcher 3 si uniranno nuovamente in un nuovo evento crossover, dopo il primo che si è tenuto lo scorso mese di febbraio. I giocatori in possesso di cacciatori di rango cinquanta (o superiore) potranno partecipare all’evento speciale che si terrà per oltre un mese: dal 26 luglio al 29 agosto 2019.

Gli utenti potranno affrontare una nuova sfida multiplayer chiamata “Contract: Woodland Spirit”. Cacciando i mostri presenti, si otterranno dei materiali che permetteranno di forgiare armi e armature esclusive griffate The Witcher 3. La sfida multigiocatore sarà attiva e riaffrontabile per tutta la durata dell’evento. Vi ricordiamo che l’action-RPG è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games

The Ancient Leshen returns to @monsterhunter: World on PC, PS4 & Xbox One! Once again hunters of Rank 50 or above will be able to take part in the multiplayer challenge, Contract: Woodland Spirit and get items inspired by The Witcher 3!

🗓️ July 26th 5PM-August 29th 4:59PM (PST) pic.twitter.com/aS5tiO0p5T

— The Witcher (@witchergame) July 12, 2019