James Bond 25: nel film potrebbe esserci il passaggio di testimone tra Bond e il nuovo 007

James Bond 25, prossimo film, in produzione, della nota saga con protagonista l’agente britannico, potrebbe vedere un evento importante per il franchise: il nuovo 007 in azione. Il lungometraggio, diretto da Cary Fukunaga (True Detective, Maniac) avrà nuovamente nel cast Daniel Craig, che è stato il volto della spia del Regno Unito nelle ultime 4 pellicole.

James Bond 25: il nuovo 007 sarà una donna?

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, poiché l’uomo si è oramai ritirato dopo i fatti di Spectre, nell’opera incontrerà il suo successore, che avrà le fattezze di Lashana Lynch, vista di recente in Captain Marvel. Non è chiaro se la donna diventerà effettivamente la nuova eroina delle prossime realizzazioni, ma sembra essere confermato che James Bond si staccherà dalla sua identità, rimanendo comunque un personaggio all’interno della storia.