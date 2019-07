Frank Grillo ha dichiarato che Crossbones è morto definitivamente

Frank Grillo (Gangster Squad, Black and Blue), attore caratterista, ha indossato i panni di Brock Rumlow all’interno del Marvel Cinematic Universe, apparendo per la prima volta in Captain America Winter Soldier, Civil War (con l’identità di Crossbones) e in Avengers Endgame, solamente in una scena. Nonostante, da contratto, l’artista sarà presente in altri 5 film de La Casa delle Idee, come comunicato da Comic Book due giorni fa, tutto questo appare molto strano.

Frank Grillo e la sua recente dichiarazione

Difatti il sito Screen Rant ha riportato un tweet dell’interprete molto recente, nel quale dichiara che il personaggio è ufficialmente morto, come peraltro era intuibile in Civil War. Una domanda sorge spontanea: come è possibile che lo vedremo ancora una volta per più pellicole? Saranno flashback o magari i nostri eroi torneranno nel passato? È ancora presto per qualsiasi congettura e vi invitiamo a rimanere sintonizzati su GamesVillage.it, nella parte Movies, per avere informazioni sempre aggiornate.