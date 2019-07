Spider-Man Far From Home: un easter egg su Mysterio

Spider Man Far From Home (qui trovate la nostra recensione) sta ottenendo degli ottimi risultati al botteghino oltre ad essere stato apprezzato quasi all’unanimità dalla critica internazionale. Oggi è tempo di una curiosità riguardo il lungometraggio che è stata riportata dalla testata MovieWeb. Vi avvisiamo che quando stiamo per dirvi contiene uno spoiler sul cinecomic, quindi se non lo avete visto, vi sconsigliamo di andare avanti.

Spider-Man Far From Home: un dettaglio ben celato all’inizio del film

Andiamo con ordine. L’opera, come era stato già previsto da molti, vede Mysterio (Jake Gyllenhaal) non come un alleato, ma come il vero e proprio villain, visto che nella realizzazione ha creato una serie di illusioni (tra le quali gli Elementali stessi) per ingannare Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Peter Parker (Tom Holland), facendogli credere di combattere per loro e ottenere la gloria. Ebbene, questa cosa può essere rintracciata, con molta attenzione, anche ad inizio lungometraggio, visto che se si guarda bene una scena a Venezia in cui è presente l’Arrampicamuri e una folla di turisti, si può individuare Quentin Beck che sta spiando il suo avversario, in modo tale da pianificare l’attacco del mostro acquatico che avviene qualche scena dopo. Vi lasciamo alla sequenza in questione, che potete trovare qui sotto all’articolo.