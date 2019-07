Chuck: la reunion tra Zachary Levi e due co-protagonisti

Chuck, serie televisiva statunitense che è andata in onda tra il 2007 e il 2012, ha saputo catturare una buona fetta di pubblico, che ha trovato nella serie uno show dalla comicità molto particolare e curiosa. La realizzazione inoltre ha lanciato l’attore Zachary Levi, che abbiamo visto di recente in Shazam, ultimo cinecomic di DC Comics.

Ed è proprio l’interprete che abbiamo menzionato, il protagonista della nostra notizia. Il sito Screen Rant ha infatti condiviso un tweet di uno degli attori dell’opera, Joshua Gomez, che si è rincontrato con Levi e Ryan McPartlin. Il video, che trovate qui sotto all’articolo, è molto tenero e sottolinea quanto affetto c’è tra i vari artisti, che si sono abbracciati.

#Reunited#FeelsSoGood#Chuck

Miss and love these two enormous slabs of beef. pic.twitter.com/mlXCndvQ3G

— Joshua Gomez (@JoshuaEGomez) July 14, 2019