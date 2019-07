Aladdin 2: il seguito del live action è in sviluppo

Pare proprio che Disney possa essere intenzionata a creare dei veri e propri franchise dietro i recenti remake live action dei suoi classici. Difatti, come riportato da una fonte vicina alla casa americana su We Got This Covered, Disney starebbe attualmente lavorando ad Aladdin 2, seguito della recente pellicola di Guy Ritchie.

Secondo quanto riportato il film, attualmente in uno stato decisamente embrionale, sarebbe basato su Il Ritorno di Jafar, seguito animato del primo Aladdin. A questo punto appare ovvio che la casa di Topolino abbia deciso di creare dei veri e propri universi con i suoi recenti remake, un po come accaduto per il Marvel Cinematic Universe. L’unica incognita attualmente, oltre all’eventuale coinvolgimento di Guy Ritchie è come gestiranno il Genio nel secondo capitolo della saga. Difatti alla fine del live action, a differenza del cartone da cui è tratto, il fedele amico di Aladdin non diviene soltanto libero, ma viene reso a tutti gli effetti un semplice umano.

In Aladdin 2 potremmo vedere una storia decisamente diversa rispetto a quella di origine

Non rimane quindi altro che attendere ulteriori sviluppi riguardo la faccenda, per scoprire di più su questo atteso sequel.