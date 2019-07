AMD Radeon RX 5600: leak svela la scheda grafica?

AMD ha da poco tempo rilasciato sul mercato le sue schede grafiche della famiglia Radeon 5700, dotate di performance di alto livello, ma di un costo altrettanto elevato, anche se diminuito. Ebbene un recente leak parrebbe anticipare l’arrivo di una nuova scheda grafica economica, la Radeon RX 5600.

Si tratta di un test benchmark del sito CompuBench diffuso dall’informatore Komachi, riguardante una GPU Radeon appartenente alla nuova serie da 7nm. Come riportato da Wccftech potrebbe trattarsi di una scheda con architettura Navi 14, decisamente meno potente della Navi 10 utilizzata per l’attuale 5700. Oltre a ciò la scheda in questione sarebbe dotata di ben 24 unità di calcolo, con 64 processori stream ciascuna. Infine, come ribadito da Komachi, la massima frequenza raggiungibile dalla scheda sarebbe 1,900MHz, con una VRAM da 4GB.

Is the VRAM capacity 6GB? — 포시포시 (@harukaze5719) July 12, 2019

Attualmente non sono state fornite conferme ufficiali in merito alla Radeon RX 5600, ma siamo certi che non tarderanno ad arrivare.