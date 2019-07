Snapdragon 855 Plus: svelato il processore per il gaming

Dopo l’annuncio diversi mesi fa del suo processore Snapdragon 855, Qualcomm ha deciso di puntare perfino più in alto, proponendone una versione migliorata. La casa produttrice ha difatti da poco svelato il nuovo Snapdragon 855 Plus, il quale sarà una versione migliorata del predecessore adibita principalmente al gaming.

Naturalmente sono state fornite diverse informazioni riguardo i possibili vantaggi del nuovo componente, che secondo quanto dichiarato sarà più veloce dell’855 originale, con una frequenza massima raggiungibile di ben 2.96GHz. Inoltre vi sarà una miglioria delle performance della GPU Adreno del 15%. Infine, secondo Qualcomm il nuovo 855 Plus sarà il migliore in per quanto riguarda la performance del cellulare, la miglior copertura e permetterà di far durare le batterie degli smartphone una giornata intera, il tutto riferito ai device 5G premium.

Snapdragon 855 Plus migliorerà notevolmente l’esperienza di gaming legata ai device 5G premium

Non rimane altro quindi che attendere ulteriori informazioni in merito al nuovo processore da gaming di casa Qualcomm, che non tarderanno ad arrivare.