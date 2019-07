Watch Dogs Legion, Ubisoft e HitRecord di nuovo insieme per includere canzoni incise dalla community

Ubisoft ha da poco tempo lanciato una lodevole iniziativa relativa a Watch Dogs Legion, in collaborazione con HitRecord: grazie a questa partnership, i fan potranno sperare di vedere inclusa nel gioco, in uscita il prossimo anno, una loro canzone.

Watch Dogs Legion, Ubisoft e HitRecord collaborano ancora

“Per noi l’obiettivo è stato fin dall’inizio quello di includere i nostri fan e la community di Watch Dogs in quello che stiamo facendo, nella realizzazione del nostro gioco”, ha dichiarato un portavoce della compagnia francese. “Grazie alla nostra partnership con HitRecord, i fan avranno l’opportunità unica di partecipare alla creazione del sottesto musicale di Londra.”

“Se siete un compositore, scrittore di musica, cantante, musicista o semplicemente qualcuno con un sacco di idee e di passione… beh, non vediamo l’ora di ascoltarvi! Potete cominciare subito!”

Ubisoft e HitRecord (la cui collaborazione era già cominciata per Beyond Good and Evil 2) hanno già comunicato che chiunque avrà le proprie canzoni incluse nel gioco verrà regolarmente pagato (circa 2000 dollari per ogni brano, per l’esattezza).