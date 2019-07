Gears of War 5: un filmato mostra la modalità bootcamp

Poche ore fa sul canale YouTube ufficiale di Gears of War è stato pubblicato un filmato che mostra la modalità Bootcamp del quinto capitolo della saga. La modalità in questione è un nuovo modo per fare pratica delle skill e per imparare le meccaniche di gioco prima di entrare nelle battaglie vere e proprie.

Gears of War 5: un tutorial per apprendere le basi

Nel filmato si vedono infatti consigli e tasti da usare, un vero e proprio tutorial per prendere confidenza con il gioco. Sempre di oggi era invece la notizia che il titolo supporterà un’infrastruttura multiplayer con server a 60 hz. Ricordiamo che il gioco uscirà su PC e Xbox One il 10 settembre 2019. Noi vi lasciamo al filmato qui sotto.