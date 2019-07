3 From Hell: uscito il trailer completo

3 From Hell è il nuovo lungometraggio di Rob Zombie, cantante, regista e sceneggiatore, che segue idealmente due altri lavori dell’autore: La casa dei 1000 corpi e La casa del diavolo. Circa un mese fa è uscito un breve teaser trailer che riprendeva alcune scene delle opere sopracitate, mentre da qualche ora è stato diffuso il trailer vero e proprio.

3 From Hell: online il filmato

Il filmato in questione, caricato direttamente su YouTube e ripreso da MovieWeb, mostra i tre diabolici protagonisti in azione, interpretati da Sheri Moon Zombie, Sid Haig e Bill Moseley. In attesa di altre informazioni riguardo la pellicola, vi lasciamo al video, che trovate qui sotto all’articolo.