Jack Reacher arriverà in televisione grazie ad Amazon

Jack Reacher, personaggio di molti romanzi di Lee Child, tornerà nuovamente su schermo, dopo i due film rilasciati nel 2012 e nel 2016, con protagonista Tom Cruise. Come vi avevamo detto tempo fa, l’autore dei libri vorrebbe vedere interpretare la sua creatura da un attore differente, in quanto il famoso artista dei lungometraggi non ha molta somiglianza con l’eroe.

Jack Reacher è attualmente in produzione

Qualche ora fa è stata diffusa la notizia da parte di Variety che la serie in questione è attualmente in lavorazione da Amazon, che ha portato recentemente un altro lavoro action, Jack Ryan, alla ribalta. Lo show, che sarà prodotto anche da Paramount e Skydance, non ha ancora una data di uscita ufficiale ed è ancora aperta la caccia per l’attore principale. Seguiteci su GamesVillage.it per avere ulteriori aggiornamenti in merito.