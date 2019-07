Sekiro Shadows Die Twice: l’Easy Mode arriva su PC tramite una mod

Sekiro Shadows Die Twice, il nuovo souls-like di From Software per console e PC, è stato battezzato come uno dei giochi più difficili da affrontare e giocare. Su PC però la situazione sembrerebbe essere rientrata grazie ad una particolare mod, che permette agli utenti di giocare in “Easy Mode” (il nome con cui la mod può essere trovata in rete), ovvero con una difficoltà più accessibile. Ma di cosa si tratta di preciso?

Sekiro Shadows Die Twice: niente difficoltà abbassata

Partiamo da un presupposto: l’Easy Mode non abbassa la difficoltà del gioco e la potenza dei nemici, ma rende il titolo più accessibile. L’attacco e la difesa di Lupo verranno migliorati, verranno ridotti i danni da caduta e verranno offerti più oggetti e oro. Per quanto riguarda gli avversari, la loro forza e le loro abilità resteranno del tutto immutate. Vi ricordiamo che le versioni PlayStation 4 e Xbox One non possono accogliere le mod.

