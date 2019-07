eFootball PES 2020: raggiunto l’accordo in esclusiva con la Juventus

Konami e la Juventus FC hanno raggiunto un accordo che garantirà la presenza esclusiva della squadra otto volte campione d’Italia in fila su eFootball PES 2020. Ritorna quindi la Juve con l’Allianz Stadium e i kit ufficiali, che per tre stagioni saranno presenti solo sul titolo Konami.

Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. ha dichiarato: “La nostra partnership con Juventus FC, una delle più importanti squadre del mondo, è un messaggio chiaro da parte di eFootball PES 2020 – che sarà l’unico videogioco di calcio in cui si potrà giocare con i giganti italiani. Il claim di eFootball PES è ‘playing is believing’ e noi siamo orgogliosi che la Juventus FC creda in noi e in un futuro con noi”.

eFootball PES 2020: Pjanic è PES Ambassador

KONAMI ha anche annunciato che Miralem Pjanić, il centrocampista bosniaco, è stato reclutato come Official eFootball PES Ambassador. In questo ruolo, Pjanić apparirà sulla copertina di eFootball PES 2020 e sarà coinvolto in una serie di attività di Juventus FC e KONAMI nel corso dell’anno.

Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer ha commentato: “Siamo molto orgogliosi della collaborazione che abbiamo definito con Konami. Questa partnership vede due icone del calcio e dell’intrattenimento mondiale, Juventus e PES, unire le forze per i prossimi tre anni, permettendo più facilmente di identificarci con i nostri tifosi più giovani e di aumentare la nostra popolarità sia coi fan dello sport che con quelli dell’esports.”

eFootball PES 2020: un trailer per celebrare l’accordo

Sul sito ufficiale potete anche vedere i volti di Kean, Ronaldo, Chiellini e Dybala, più la leggenda Pavel Nedved, già presente nelle passate edizioni del gioco.

Per celebrare l’evento è stato pubblicato il trailer, che mostra le fasi di scan 3D e di come i calciatori sono stati riprodotti in game, con tanto di tatuaggi: migliorati in questo senso nettamente giocatori come Bernardeschi, Douglas Costa o lo stesso Dybala. Così come l’Allianz Stadium è stato riprodotto fedelmente in ogni minimo dettaglio.

Ricordiamo che eFootball PES 2020 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 10 settembre 2020. Noi vi lasciamo al filmato e alle immagini ufficiali.

