Pokémon GO: in arrivo il Team Rocket e la valutazione IV

Niantic Labs ha iniziato a pubblicare il nuovo aggiornamento dedicato a Pokémon GO, titolo mobile disponibile su iOS e Android. Nello specifico, l’update introdurrà all’interno dell’opera il Team Rocket e la valutazione IV, dove quest’ultima permetterà ai giocatori di vedere le nuove statistiche del proprio mostriciattolo tascabile.

Inoltre, migliorata anche la fruizione del gioco, permettendo agli utenti di passare ad altri pokémon attraverso le frecce a sinistra e a destra, controllando le proprie catture in tempi ancora più ristretti. Come se non bastasse, aggiunta anche l’opzione di cercare i propri mostriciattoli tascabili per genere d’appartenenza.

Per concludere, l’azienda ha pubblicato un breve video su Twitter, nel quale vengono mostrati i nuovi minigiochi battaglia, attivabili esclusivamente attraverso le mosse finali. Insomma, sembrerebbe che l’update apporterà delle novità piuttosto interessanti per il titolo.

Trainers, two feature revamps are coming to Pokémon GO! We are rolling out an updated appraisal system to give you more detailed information on your Pokémon's stats, and will soon be updating the Charged Attack mechanic in Trainer Battles. Watch for a preview! pic.twitter.com/0MaIjrxx8f

