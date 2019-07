Fire Emblem Three Houses: un nuovo video descrive la Casa del Cervo d’Oro

Qualche giorno fa erano stati mostrati i Leoni Blu, ora è invece il turno della Casa del Cervo D’oro. Nintendo ha infatti pubblicato un nuovo trailer di Fire Emblem Three Houses, che potete vedere in fondo alla notizia. Il titolo, sviluppato da Intelligent System e pubblicato da Koei Tecmo, arriverà in esclusiva Nintendo Switch il prossimo 26 luglio.

Fire Emblem Three Houses: ecco la casa del Cervo d’Oro

Il nuovo video, pubblicato su YouTube da Nintendo, ci mostra una visione più approfondita sulla Casa dei Cervo D’oro e sui suoi principali membri. A cominciare dal leader Claude e alla nazione senza re, passando per Hilda e Raphael, con la descrizione delle cose chi piacciono e che piacciono meno, alternate a fasi di gioco.