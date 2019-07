Destiny 2: per Bungie, Shadowkeep sarà un Rise of Iron Plus

Come ben sappiamo, Bungie sta concentrando tutti i suoi sforzi per l’espansione Shadowkeep, la quale sarà disponibile su Destiny 2 a partire dalla giornata del 17 settembre 2019 per PC, Xbox One e PlayStation 4. Intervistato su Polygon, il Franchise Director Luke Smith e il General Manager Mark Noseworthy, hanno svelato alcune informazioni sul titolo.

Destiny 2: ecco le dichiarazioni del Franchise Director e General Manager

Nello specifico, ecco le seguenti dichiarazioni di Luke Smith e Mark Noseworthy:

I Rinnegati è stato un contenuto aggiuntivo enorme. Per quanto concerne ciò che siamo in grado di costruire quest’anno, è molto più mirato verso una scala in stile Rise of Iron o un Rise of Iron Plus. Destiny 2 è un gioco molto esteso. L’obiettivo del gioco, la sua complessità, ma anche il quantitativo di spazio richiesto sugli hard drive: non può continuare a crescere all’infinito, per sempre.

