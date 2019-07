Xbox Super Game Sale: tanti giochi in offerta su Xbox One e Xbox 360

Microsoft ha annunciato l’inizio dell’Xbox Super Game Sale, programma che prevede degli sconti su tantissimi giochi per Xbox One e Xbox 360 fino al 50%, dove gli utenti Gold potranno usufruire di un 10% in più rispetto agli altri. All’interno del catalogo, troviamo dei titoli fortemente in offerta come: Assassin’s Creed Odyssey, Devil May Cry 5, Mortal Kombat 11, RAGE 2 e tanti altri ancora.

Xbox Super Game Sale: un catalogo veramente corposo

Inoltre, ci tenevamo a ricordarvi che le offerte saranno valide fino alla giornata del 29 luglio, quindi vi consigliamo di cogliere questa occasione per recuperare alcuni titoli che non siete riusciti ancora a mettere tra le mani. Per la lista completa dei prodotti in offerta, vi rimandiamo alla pagina ufficiale.

