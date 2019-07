Luna Nera: diffuso il teaser della serie italiana Netflix

Dopo aver svelato l’arrivo della produzione nostrana Zero, Netflix Italia ha deciso di puntare nuovamente sui prodotti made in Italy, diffondendo il primo teaser di Luna Nera. Si tratta di una serie italiana attualmente avvolta nel mistero, su cui sono stati diffusi pochi, ma importanti dettagli.

Oltre al breve, ma intrigante video reveal è presente sulla medesima pagina un testo recante informazioni sull’opera in questione. Stando a quanto riportato infatti si tratterà di una serie ambientata nell’Italia del 17esimo secolo e narrerà la storia di un gruppo di donne accusate di stregoneria. A lavorare alla produzione vi sarà poi un team di registe e scrittrici tutto al femminile. Infine non è stata fornita una precisa data di uscita, ma è stato comunicato che Luna Nera giungerà sulla piattaforma nel corso del 2020.

Luna Nera sarà una serie italiana basata sulla caccia alle streghe dei secoli bui

Non rimane altro quindi che attendere informazioni più dettagliate circa la futura serie Netflix, di cui non è ancora dato sapere il cast. Alleghiamo in fondo una delle prime foto tratte dallo show.