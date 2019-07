Galaxy Watch Active 2 sarà svelato ad agosto?

Non molto tempo fa abbiamo sentito per la prima volta parlare dello smartwatch Galaxy Watch Active 2, successore dell’attuale Watch Active. Molti potrebbero pensare che possa mancare circa un anno al suo rilascio sul mercato, ma un recente rumor sembrerebbe suggerire un suo reveal imminente.

La notizia in questione, contenuta in un recente report del sito Wearable affermerebbe che il Watch Active 2 potrebbe essere svelato durante il mese di agosto, per la precisione il 7, in concomitanza con il reveal ufficiale dello smartphone Galaxy Note 10. Oltre a ciò pare che il device potrebbe essere lanciato in 3 varianti, di cui una LTE, una esclusivamente Bluetooth ed un’ultima brandizzata Under Armour. Infine pare che il dispositivo sarà dotato anche di un sensore ECG interno, come suggerito da un precedente leak, ma che non sarebbe utilizzabile fino ad un aggiornamento in arrivo nel 2020.

Il Watch Active 2 sembra essere una realtà sempre più concreta

Non rimane quindi altro che attendere il prossimo 7 agosto per scoprire se lo smartwatch sarà svelato oppure no.