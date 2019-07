Jack Reacher: Amazon realizzerà una serie sui romanzi

Dopo quanto fatto da Netflix nel corso degli ultimi tempi sembra che anche Amazon abbia deciso di puntare in maniera concreta sullo streaming casalingo. Difatti dopo aver lanciato l’apprezzata The Good Omens, il colosso dell’e-commerce starebbe lavorando ad una serie basata sui romanzi di Jack Reacher.

Come riportato da Deadline infatti l’azienda americana avrebbe da poco acquisito i diritti commerciali per realizzare una serie basata pedissequamente sulla serie di romanzi creata anni or sono dallo scrittore Lee Child. Non sono al momento state fornite informazioni riguardo il cast che orbiterà intorno all’opera Amazon, ma purtroppo Tom Cruise, interprete di Jack Reacher nell’omonimo film del 2012, non sarà presente nella serie, ma ciò potrebbe comunque essere smentito in futuro, visto lo stato in cui si trova il progetto.

Non resta altro che attendere ulteriori informazioni sulla serie TV, che sicuramente non tarderanno ad arrivare.