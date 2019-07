eFootball PES 2020: la Juventus sarà giocabile nella demo

eFootball PES 2020 includerà anche una Juventus F.C. in grande spolvero, dopo l’accordo raggiunto tra Konami e la società italiana detentrice degli ultimi otto scudetti italiani, che permetterà al simulatore calcistico di possedere i diritti del team in esclusiva per i prossimi tre anni. Gli utenti potranno giocare con la Juventus in anticipo rispetto alla data d’uscita del gioco.

Konami ha comunicato ufficialmente che la Juve sarà infatti presente nella demo del titolo, scaricabile gratuitamente dal prossimo 30 luglio. Dunque, sarà possibile toccare con mano i volti realistici dei calciatori bianconeri, mentre per farlo nel gioco completo bisognerà attendere il 10 settembre 2019, quando il nuovo capitolo del franchise verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC.

The stars of @Juventusfcen will be fully 3D scanned in #eFootballPES2020 making them look closer to reality than ever before!

You'll be able to see how they look in game from July 30th in the #eFootballPES2020 Demo too.#JUVxPES pic.twitter.com/0PFNpqPhEh

— Pro Evolution Soccer (@officialpes) July 16, 2019