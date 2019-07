RAGE 2: l’aggiornamento di luglio introduce nuove modalità

RAGE 2 riceverà il prossimo 25 luglio su PlayStation 4, Xbox One e PC l’aggiornamento mensile, che porterà nuove ore di gioco all’FPS di Bethesda grazie a tre nuove modalità. L’Update 2 (questo il nome dell’aggiornamento) offrirà dopo l’installazione le modalità New Game+, Ultra-Nightmare e Ironman.

L’aggiornamento non solo permetterà agli utenti di ricominciare il titolo FPS da capo mantenendo i propri progressi (New Game+) o di giocare in modalità ancora più difficile (Ultra-Nightmare) o di essere imbattibili (Ironman), ma permetterà di attivare l’opzione che eliminerà i tutorial delle Arche. Inoltre, farà il suo debutto anche la torcia, oggetto utile per illuminare le zone buie. Non mancheranno miglioramenti alla stabilità generale e la correzione di bug e problemi emersi negli ultimi tempi.

