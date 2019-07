Cuphead: ecco due boss realizzati dall’art director di God of War

Cuphead, il run and go-game di Studio MDHR, ha affascinato tutti per il suo stile cartoon degli anni ’30. Nel titolo sono presenti numerosi nemici, ma soprattutto, numerosi boss dal design davvero affascinante. Ma come sarebbero i boss realizzati con uno stile differente? L’art director di God of War (PlayStation 4), ovvero Raf Grassetti, ha proposto le sue versioni.

Grassetti ha condiviso tramite il suo profilo Twitter e quello Instagram le sue rivisitazioni dei due boss finali, ovvero King Dice e The Devil. Come possiamo vedere in calce alla notizia, i due boss appaiono con un design più moderno, ma comunque fedeli alla loro forma originale. Cosa ne pensate di queste due opere? Vi piacciono o preferite quelli originali? Diteci la vostra!

King Dice 👑🎲

I’ve been a fan of Cuphead since it came out and now that I’m experiencing the game with my son I’m adding a few characters to my sketchbook to hopefully create a final piece at the end. Can’t wait for the dlc and Netflix series ❤️https://t.co/AvGoPVES26 pic.twitter.com/bDaSKS4SO8

— Raf Grassetti 👾 ✍🏻 (@rafagrassetti) July 14, 2019