Taika Waititi scriverà e dirigerà ufficialmente Thor 4

Taika Waititi, attualmente impegnato con il suo ultimo film, Jojo Rabbit, è riuscito a conquistare i fan del MCU con Thor Ragnarok: il terzo lungometraggio sul Dio del tuono ha saputo distinguersi enormemente dai due lungometraggi precedenti grazie ad una comicità eccessiva e ad una trama brillante, dando freschezza al personaggio. Ma niente paura: ci sono buone notizie in merito.

Taika Waititi di nuovo al lavoro per Marvel

Il sito The Hollywood Reporter, infatti, ha comunicato la notizia che l’autore in questione scriverà e realizzerà il quarto capitolo di Thor, di cui non si hanno ancora informazioni. Speriamo che con il Comic-Con alle porte vengano rilasciate nuovi dettagli riguardo un’opera che potrebbe fare nuovamente la differenza.