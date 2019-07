La Sirenetta: vedremo Harry Styles nei panni del Principe Eric?

La Sirenetta sarà, insieme a Mulan, uno dei prossimi live action di casa Disney che vedremo al cinema. Il lungometraggio in questione, che è attualmente in produzione, ha già creato polemiche: l’interprete di Ariel, infatti, ha un’estetica molto diversa dal cartone animato e questo ha fatto infuriare i fan.

La Sirenetta: un altro casting in arrivo?

Qualche ora fa, The Hollywood Reporter ha annunciato un altro possibile interprete all’interno della pellicola: si tratta di Harry Styles (che partecipato ultimamente al Dunkirk di Nolan), membro attuale degli One Direction che ha iniziato da poco anche una carriera solista. L’artista, secondo la fonte, è in trattative per interpretare l’interesse amoroso dell’eroina: il Principe Eric, che nonostante nel cartone non abbia pezzi cantati, considerando il possibile nome coinvolto, potrebbe essere tenuto in considerazione per eventuali brani. D’altronde l’adattamento del 1989 di Broadway dell’opera vede il personaggio protagonista di un paio di esibizioni e ciò potrebbe essere replicato nella nuova realizzazione. Vi aggiorneremo se ci saranno aggiornamenti in merito.