Army of the Dead: comunicato il cast completo e l’inizio della produzione

Army of the Dead è il nuovo lungometraggio del celebre Zack Snyder, che sarà disponibile prossimamente su Netflix. Dopo essere stato il volto del DC Extended Universe per molti anni, il regista, produttore e sceneggiatore statunitense ha deciso di cambiare lidi e buttarsi in un film inedito.

Army of the Dead: nuove informazioni

Qualche tempo fa vi avevamo informato del fatto che nel cast sarà presente Ella Purnell Dave Bautista, Theo Rossi, Ana De La Reguera, e Huma Qureshi, mentre oggi, tramite MovieWeb, siamo a venuti conoscenza di altri nomi presenti. Oltre a quelli già nominati, ci saranno: Omari Hardwick, Chris D’Elia, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Matthias Schweighofer, Raul Castillo, Nora Arnezeder, Samantha Win e Rich Cetrone. In addizione a ciò, la testata giornalistica ha comunicato anche l’inizio ufficiale delle riprese, con una data di rilascio ancora da stabilire. Se volete altre informazioni in merito, vi invitiamo a seguire la sezione Movies di GamesVillage.it